Пентагон анонсировал новую военную стратегию США

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Новая военная стратегия США будет опубликована 19 января. Как передает Report со ссылкой на Известия, об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в ходе общения с журналистами.

«Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде», – сообщил Мэттис.

Как ожидается, позднее американское оборонное ведомство представит рамочные стратегии по ядерным документам и противоракетной обороне.