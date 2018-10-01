Пенсионный возраст в Малайзии предложили повысить до 95 лет

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ С инициативой повысить пенсионный возраст в Малайзии до 95 лет в шутку выступил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.
Как передает Report, его слова приводит агентство "Бернама".
На встрече со своими соотечественниками в Лондоне премьер подчеркнул, что планирует уйти в отставку в возрасте 95 лет.
"А пока можно и повысить пенсионный возраст", - отметил Махатхир
Махатхир Мохамад является старейшим избранным лидером государства, в июле ему исполнилось 93 года.
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