Пенсионный возраст в Малайзии предложили повысить до 95 лет

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ С инициативой повысить пенсионный возраст в Малайзии до 95 лет в шутку выступил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

Как передает Report, его слова приводит агентство "Бернама".

На встрече со своими соотечественниками в Лондоне премьер подчеркнул, что планирует уйти в отставку в возрасте 95 лет.

"А пока можно и повысить пенсионный возраст", - отметил Махатхир

Махатхир Мохамад является старейшим избранным лидером государства, в июле ему исполнилось 93 года.