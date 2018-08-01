Пенс: Администрация Трампа запросила $15 млрд на кибербезопасность

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Администрация американского президента Дональда Трампа запросила $15 млрд на следующий год на обеспечение кибербезопасности.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Нью-Йорке.

"Этот чрезвычайно важный вопрос требует большего, чем просто финансирования. Америка также нуждается в централизованном хабе по кибербезопасности. Это ведомство соединит ресурсы нашего национального правительства для уделения внимания кибербезопасности", - приводит слова Пенса пресс-служба Белого дома.