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    Пенс: Администрация Трампа запросила $15 млрд на кибербезопасность

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Администрация американского президента Дональда Трампа запросила $15 млрд на следующий год на обеспечение кибербезопасности. 

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Нью-Йорке.

    "Этот чрезвычайно важный вопрос требует большего, чем просто финансирования. Америка также нуждается в централизованном хабе по кибербезопасности. Это ведомство соединит ресурсы нашего национального правительства для уделения внимания кибербезопасности", - приводит слова Пенса пресс-служба Белого дома.

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