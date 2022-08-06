Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию.

Как передает Report со ссылкой на издание "Никкэй", спецборт с американской делегацией вылетел из Японии во второй половине дня пятницы после того, как Пелоси провела ряд встреч в Токио, в частности, с премьер-министром Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность укрепления американо-японского союза, а также сотрудничества для реализации принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". На встрече также поднимались вопросы регионально безопасности, такие как ракетная и ядерная программа Северной Кореи и ситуация в Украине.

Азиатское турне Пелоси включало в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны Китая.

Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.