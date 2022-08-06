Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию.
Как передает Report со ссылкой на издание "Никкэй", спецборт с американской делегацией вылетел из Японии во второй половине дня пятницы после того, как Пелоси провела ряд встреч в Токио, в частности, с премьер-министром Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.
В ходе встречи стороны подчеркнули важность укрепления американо-японского союза, а также сотрудничества для реализации принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". На встрече также поднимались вопросы регионально безопасности, такие как ракетная и ядерная программа Северной Кореи и ситуация в Украине.
Азиатское турне Пелоси включало в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны Китая.
Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.