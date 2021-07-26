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Пелоси утвердила члена комитета по расследованию штурма Конгресса

Пелоси утвердила члена комитета по расследованию штурма Конгресса Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представляет Демократическую партию) объявила в воскресенье об утверждении второго республиканца - конгрессмена Адама Кинзингера (от штата Иллинойс) - в состав специального комитета по расследованию
Другие страны
26 июля 2021 г. 00:48
Пелоси утвердила члена комитета по расследованию штурма Конгресса
Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представляет Демократическую партию) объявила в воскресенье об утверждении второго республиканца - конгрессмена Адама Кинзингера (от штата Иллинойс) - в состав специального комитета по расследованию штурма Капитолия 6 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии страны.

Ранее в состав механизма по расследованию была включена представитель Республиканской партии Лиз Чейни (от штата Вайоминг).

Напомним, что Чейни и Кинзингер входили в группу из 10 республиканцев Палаты представителей, голосовавших в январе за импичмент предыдущего президента США и их однопартийца Дональда Трампа.

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