Пелоси пригласила Байдена выступить с первым обращением к Конгрессу

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник пригласила президента США Джо Байдена 28 апреля выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник пригласила президента США Джо Байдена 28 апреля выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст письма распространила пресс-служба спикера.

"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и (реализации) возможностей этого исторического момента", - говорится в письме.

Если Байден примет приглашение, то это будет его первое выступление перед Конгрессом за время президентства, которое началось 20 января. Как отмечает газета The Hill, обычно президенты США выступают с речью перед законодателями уже через несколько недель после вступления в должность, однако на фоне пандемии Байден этого до сих пор не сделал.