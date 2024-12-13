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Пелоси госпитализировали из-за травмы в ходе поездки в Люксембург

Пелоси госпитализировали из-за травмы в ходе поездки в Люксембург Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 23:04
Пелоси госпитализировали из-за травмы в ходе поездки в Люксембург

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя политика Яна Крейгера.

"Во время поездки с двухпартийной делегацией Конгресса в Люксембург <...> Пелоси получила травму в ходе официального мероприятия и была госпитализирована для обследования", - отмечается в сообщении.

Как указывается, Пелоси продолжает работать, но не сможет присутствовать на оставшихся мероприятиях. О характере и тяжести полученной травмы информация не приводится.

Отметим, что 84-летняя Пелоси по-прежнему представляет Калифорнию в Палате представителей США.

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