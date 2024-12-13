Пелоси госпитализировали из-за травмы в ходе поездки в Люксембург

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург.
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"Во время поездки с двухпартийной делегацией Конгресса в Люксембург <...> Пелоси получила травму в ходе официального мероприятия и была госпитализирована для обследования", - отмечается в сообщении.
Как указывается, Пелоси продолжает работать, но не сможет присутствовать на оставшихся мероприятиях. О характере и тяжести полученной травмы информация не приводится.
Отметим, что 84-летняя Пелоси по-прежнему представляет Калифорнию в Палате представителей США.