Пелоси госпитализировали из-за травмы в ходе поездки в Люксембург

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург.

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении официального представителя политика Яна Крейгера.

"Во время поездки с двухпартийной делегацией Конгресса в Люксембург <...> Пелоси получила травму в ходе официального мероприятия и была госпитализирована для обследования", - отмечается в сообщении.

Как указывается, Пелоси продолжает работать, но не сможет присутствовать на оставшихся мероприятиях. О характере и тяжести полученной травмы информация не приводится.

Отметим, что 84-летняя Пелоси по-прежнему представляет Калифорнию в Палате представителей США.