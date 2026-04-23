    Пеллегрини: Поставки нефти по "Дружбе" стабилизируют цены на топливо в Словакии и Венгрии

    Другие страны
    • 23 апреля, 2026
    • 16:36
    Пеллегрини: Поставки нефти по Дружбе стабилизируют цены на топливо в Словакии и Венгрии

    Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" помогут стабилизировать цены на топливо и расширить возможности снабжения нефтеперерабатывающих заводов в Словакии и Венгрии.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

    "Я приветствую решение Украины возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию. В сегодняшней геополитической обстановке, когда цены на энергоносители быстро растут, а дефицит увеличивается из-за вооруженных конфликтов, нефть по трубопроводу "Дружба" поможет стабилизировать цены на топливо и расширить возможности поставок для нефтеперерабатывающих заводов в обеих странах", - отметил он.

    Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения после удара российского беспилотника. Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу. Украина возобновила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию 22 апреля .

    "Дружба" - это система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Один из крупнейших трубопроводов в мире, его общая длина составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. - по территории России. Общая мощность - 1,2-1,4 млн баррелей в сутки.

    Нефтепровод Дружба Петер Пеллегрини Словакия Венгрия Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)

