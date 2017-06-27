Пекин обвинил индийских пограничников в незаконном пересечении границы Китая

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая обвинило группу индийских пограничников в незаконном пересечении государственной границы и потребовало у властей Индии, чтобы нарушители немедленно покинули территорию КНР. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Китай призывает Индию соблюдать договор о границе и уважать территориальный суверенитет КНР, а также немедленно вывести индийских пограничников, незаконно перешедших границу, и провести тщательное расследование инцидента ради сохранения мира и спокойствия на китайско-индийской границе", — говорится в заявлении МИД КНР.

В заявлении отмечается, что "индийские пограничники недавно пересекли китайско-индийскую границу и вошли на территорию Китая, это препятствует выполнению регулярной деятельности китайских пограничников в районе Дунлан.

По данным МИД КНР, статус участка китайско-индийской границы оговорен в соглашении от 1890 года между Китаем и Великобританией.

Китайское оборонное ведомство также выступило с критикой противоправных действий индийских пограничников. В заявлении, опубликованном в ночь на вторник, минобороны КНР отметило, что подобная активность несет "серьезную угрозу миру и спокойствию в приграничных районах".