​Пекин не намерен вмешиваться в выборы на Тайване

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Власти КНР вновь заявили, что не станут вмешиваться в ситуацию вокруг выборного процесса на Тайване, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ноябре официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань заявил, что Пекин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг выборов 16 января.

"Ранее мы заявили, что не будем вмешиваться в проведение выборов на Тайване, то, чему мы уделяем пристальное внимание - отношения между двумя сторонами (Тайваньского - ред.) пролива", - приводит газета "Хуаньцю шибао" слова представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, который отвечал на вопрос журналистов о том, как материковый Китай оценит результаты выборов на острове.

В субботу на Тайване проходят выборы главы местной администрации и парламента. Для избирателей с 8:00 до 16:00 открыты свыше 15 тысяч избирательных участков. Право голоса имеют все граждане, достигшие 20 лет. Всего в предстоящем голосовании смогут принять участие более 18,7 миллиона человек.