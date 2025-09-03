    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Педро Санчес назвал "провалом" реакцию Европы на ситуацию в Газе

    • 03 сентября, 2025
    • 10:27
    Педро Санчес назвал провалом реакцию Европы на ситуацию в Газе

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал "провалом" реакцию Европы на ситуацию в Газе.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera. 

    "Это провал. Кроме того, в ЕС есть страны, которые расходятся во мнениях относительно того, как влиять на Израиль. На мой взгляд, это неприемлемо, и мы не можем больше ждать, если хотим повысить уровень доверия к себе в случае других кризисов, таких как тот, с которым мы столкнулись в Украине", - сказал он.

    Санчес также назвал ситуацию на Ближнем востоке "одним из самых мрачных эпизодов в международных отношениях XXI века".

