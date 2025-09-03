Педро Санчес назвал "провалом" реакцию Европы на ситуацию в Газе
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 10:27
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал "провалом" реакцию Европы на ситуацию в Газе.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Это провал. Кроме того, в ЕС есть страны, которые расходятся во мнениях относительно того, как влиять на Израиль. На мой взгляд, это неприемлемо, и мы не можем больше ждать, если хотим повысить уровень доверия к себе в случае других кризисов, таких как тот, с которым мы столкнулись в Украине", - сказал он.
Санчес также назвал ситуацию на Ближнем востоке "одним из самых мрачных эпизодов в международных отношениях XXI века".
Последние новости
11:26
Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвоеИнфраструктура
11:23
Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:12
В России военный самолет совершил аварийную посадкуДругие страны
11:10
Назначен новый советник министра здравоохраненияЗдоровье
11:09
ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациямФинансы
11:09
В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погибВ регионе
11:02
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человекВ регионе
10:53
Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясенияДругие страны
10:52