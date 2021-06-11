О нас
Report Georgia
Аудио новости

Педро Кастильо побеждает на президентских выборах в Перу

Педро Кастильо побеждает на президентских выборах в Перу Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на президентских выборах в стране.
Другие страны
11 июня 2021 г. 02:07
Педро Кастильо побеждает на президентских выборах в Перу
Педро Кастильо

Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на президентских выборах в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным офисом избирательных процессов (ЦИК) южноамериканской республики по результатам обработки 100 процентов протоколов второго тура голосования.

Подсчитано при этом пока около 99,2% бюллетеней. За Кастильо проголосовал 8 800 081 избиратель (50,198%). Его оппонентку Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" поддержали 8 730 535 избирателей (49,802%). Более 25% обладающих правом голоса граждан (6,3 млн) не явились на избирательные участки.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Perunun yeni prezidenti Pedro Kastilyo oldu

Самое важное

В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО
В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО
10 июня 2021 г. 20:14
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
10 июня 2021 г. 19:16
В Азербайджане скончался председатель суда
В Азербайджане скончался председатель суда
10 июня 2021 г. 13:06
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
9 июня 2021 г. 15:08
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
9 июня 2021 г. 14:50
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
9 июня 2021 г. 13:47
На суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
ФотоНа суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
9 июня 2021 г. 13:25
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi