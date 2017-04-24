Президент ПАСЕ покинул заседание Европейской народной партии

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт покинул заседание Европейской народной партии (ЕНП), членом которой он является, после требований о сложении полномочий главы ПАСЕ, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

П.Аграмунт покинул заседание партии после массовых заявлений и требований однопартийцев уйти с поста президента ПАСЕ в связи с посещением его Сирии.

В ходе заседания партии П.Аграмунт отметил, что это был его частный визит, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.