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    Президент ПАСЕ покинул заседание Европейской народной партии

    Однопартийцы стали требовать ухода Аграмунта с поста президента ПАСЕ

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт покинул заседание Европейской народной партии (ЕНП), членом которой он является, после требований о сложении полномочий главы ПАСЕ, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    П.Аграмунт покинул заседание партии после массовых заявлений и требований однопартийцев уйти с поста президента ПАСЕ в связи с посещением его Сирии.

    В ходе заседания партии П.Аграмунт отметил, что это был его частный визит, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.

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