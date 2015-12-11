Пецития с призывом запретить Трампу въезд в Британию собрала рекордное число подписей

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Онлайн-петиция с призывом запретить въезд в Великобританию соискателю права быть выдвинутым в кандидаты в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу собрала рекордное число подписей за всю историю размещения подобных документов на сайте британского правительства. Вечером в четверг число голосов, отданных в поддержку введения этого запрета приблизилось к полумиллиону, и тем самым был превзойден предыдущий рекорд для онлайн-петиций в 446 924 подписи, поставленных в нынешнем году под призывом к допуску в Соединенное королевство большего числа мигрантов и к оказанию большей поддержки беженцам, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Сбор подписей в знак протеста против призыва Трампа о тотальном закрытии из-за соображений безопасности границ США для въезда в эту страну мусульман начался во вторник, и уже к полудню среды петиция набрала необходимые 100 тыс. голосов, чтобы иметь право быть вынесенной на рассмотрение палаты общин. Однако после этого процесс не остановился, и британцы продолжали активно ставить свои подписи под коллективной просьбой. Слова миллиардера из США осудил весь спектр британского политического истеблишмента. Так, премьер-министр и лидер тори Дэвид Кэмерон назвал заявление Трампа "сеющим распри, бесполезным и просто ошибочным", лидер лейбористов Джереми Корбин расценил слова американского политика как "атаку на демократические ценности" и "оскорбление человечества", а мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что Трамп продемонстрировал "ошеломляющее невежество", что говорит о том, что этот политик "не годится для поста президента США".