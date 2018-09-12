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    Пассажиры американского лайнера нашли своего пилота спящим во время полёта

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Пилота самолёта авиакомпании United Airlines обнаружили спящим в бизнес-классе прямо во время полёта.

    Как сообщает Report, лайнер совершал рейс из Ньюарка (США) в шотландский город Глазго. Во время полёта пассажиры увидели своего пилота спящим в бизнес-классе. Отмечается, что он спал, переодевшись в обычную одежду, а его форма была аккуратно сложена рядом.

    Несмотря на возмущение пассажиров, которые посчитали такие действия командира экипажа неприемлемыми, представители авиакомпании заявили, что у пилотов есть право на отдых во время длительного перелёта, поэтому никаких нарушений нет.

    Стоит отметить, что перелёт из Ньюарка в Глазго занимает около семи часов.

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