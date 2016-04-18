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    Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при посадке в лондонском аэропорту

    В момент ЧП борту находились 132 пассажира

    Баку. 18 Апреля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет A320 авиакомпании British Airways столкнулся с беспилотным летательным аппаратом.

    Как передает Report, инцидент произошел при посадке в лондонском аэропорту Хитроу.

    В момент ЧП на борту находились 132 пассажира. Сообщается, что командир экипажа заметил дрон, когда высота полета составляла порядка 150 м над землей.

    Несмотря на столкновение, борт, прилетевший в Лондон из Женевы, приземлился благополучно. После посадки специалисты осмотрели самолет и дали его экипажу разрешение на совершение следующего запланированного полета.

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