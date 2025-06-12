Пассажирский самолет разбился в Индии

Пассажирский самолет, по предварительным данным, разбился в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии.

Пассажирский самолет, по предварительным данным, разбился в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что разбился самолет авиакомпании Air India. На борту находились 130 пассажиров.

На видеозаписях с места происшествия видно, как от земли поднимается густой столб дыма.

На место происшедствия прибыло не менее десятка машин скорой помощи, некоторые из них увезли раненых в больницу. Полиция перекрыла движение транспорта в этом районе.

По данным телеканала News18, разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner, на борту которого находилось около 250 пассажиров. Предположительно, инцидент произошел, когда самолет вылетал в Лондон.