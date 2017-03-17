Пассажирский самолет экстренно сел в Сиднее из-за отвалившегося в воздухе пропеллера

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Самолет австралийских авиалиний Regional Express совершил экстренную посадку в международном аэропорту Сиднея после того, как один из двух его пропеллеров отвалился в воздухе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Самолет Saab 340, на борту которого находилось 16 человек, выполнял региональный рейс из города Олбери (штат Новый Южный Уэльс) в Сидней. Пилотам удалось совершить посадку с одним функционирующим пропеллером.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия ведется расследование.