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    Пассажирский самолет экстренно сел в Сиднее из-за отвалившегося в воздухе пропеллера

    В результате инцидента никто не пострадал

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Самолет австралийских авиалиний Regional Express совершил экстренную посадку в международном аэропорту Сиднея после того, как один из двух его пропеллеров отвалился в воздухе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Самолет Saab 340, на борту которого находилось 16 человек, выполнял региональный рейс из города Олбери (штат Новый Южный Уэльс) в Сидней. Пилотам удалось совершить посадку с одним функционирующим пропеллером.

    В результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия ведется расследование.

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