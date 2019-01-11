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    Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Чадца в Словакии.

    Как передает Report, об этом сообщила представитель управления пожарной охраны республики Катарина Крижанова.

    «Столкновение поезда и грузовика из Чехии произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией. Вагоны поезда после столкновения сошли с рельсов и упали набок», — приводит её слова Hlavne Spravy.

    По предварительным данным, ранения различной тяжести получили шесть пассажиров поезда и водитель грузовика.

    В настоящее время месте ЧП работают пожарные и полиция. Движение поездов и машин в районе аварии временно прекращено.

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