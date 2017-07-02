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    Пассажирский фургон загорелся в Пакистане

    Шестеро человек погибли, еще 25 пострадали

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 пострадали в воскресенье в результате возгорания фургона с пассажирами в провинции Пенджаб в Пакистане.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на экстренные службы.

    По его информации, инцидент произошел в городе Мултан. Согласно предварительным данным, фургон загорелся из-за взрыва баллона с газом.

    Пострадавшие были госпитализированы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

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