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    ​Пассажир самолета Turkish Airlines госпитализирован с подозрением на вирус Эбола

    Пассажир прибыл в Алма-Ату из Гвинеи через Стамбул

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В аэропорту Алма-Аты с рейса авиакомпании Turkish Airlines снят и доставлен в больницу пассажир, у которого подозревают лихорадку Эбола.

    Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс" информированный источник.

    По словам собеседника, пассажир прибыл в Алма-Ату из Гвинеи через Стамбул.

    В пресс-службе комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана агентству сказали:

    "Экипаж отреагировал по схеме, разработанной санэпидемиологами. Пассажир был госпитализирован".

    Число жертв вспышки вируса Эбола в мире достигло 10 тыс. человек.

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