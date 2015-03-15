​Пассажир самолета Turkish Airlines госпитализирован с подозрением на вирус Эбола

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В аэропорту Алма-Аты с рейса авиакомпании Turkish Airlines снят и доставлен в больницу пассажир, у которого подозревают лихорадку Эбола.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс" информированный источник.

По словам собеседника, пассажир прибыл в Алма-Ату из Гвинеи через Стамбул.

В пресс-службе комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана агентству сказали:

"Экипаж отреагировал по схеме, разработанной санэпидемиологами. Пассажир был госпитализирован".

Число жертв вспышки вируса Эбола в мире достигло 10 тыс. человек.