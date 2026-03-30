Пассажир рейса Бангалор-Варанаси дважды пытался открыть аварийную дверь

Пассажир самолета Airbus A321, выполнявшего рейс Бангалор-Варанаси в Индии, дважды попытался открыть дверь аварийного выхода.

Сообщается, что экипаж предотвратил инцидент.

На борту самолета авиакомпании IndiGo находились более 100 человек. Инцидент произошел незадолго до посадки, когда самолет следовал на высоте около 150 метров. Пилот был вынужден уйти на повторный заход на посадку.

После посадки самолета пассажира задержали. На допросе он заявил, что не осознавал своих действий и хотел покинуть самолет.