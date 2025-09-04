Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Пашинян рассчитывает на инвестиции Японии в Армению

    • 04 сентября, 2025
    • 11:46
    Пашинян рассчитывает на инвестиции Японии в Армению

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в японских инвестициях.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян сказал в ходе встречи в Токио со своим японским коллегой Сигэру Исибой.

    По словам Пашиняна, Армения готова придать новый импульс двустороннему сотрудничеству.

    Пашинян также сообщил о планах проведения в ближайшее время армяно-японского бизнес-форума, который, будет способствовать расширению торгово-экономических связей и привлечению инвестиций в Армению.

    Глава правительства Армении отметил важность взаимодействия с Японией в таких сферах, как предотвращение стихийных бедствий, развитие человеческих ресурсов, инфраструктурные проекты и поддержка малого и среднего бизнеса.

    Исиба со своей стороны заявил, что Япония заинтересована в реализации совместных инициатив с Арменией.

    Японский премьер также выразил надежду, что установленный мир между Арменией и Азербайджаном станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.

