Пашинян рассчитывает на инвестиции Японии в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в японских инвестициях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян сказал в ходе встречи в Токио со своим японским коллегой Сигэру Исибой.

По словам Пашиняна, Армения готова придать новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Пашинян также сообщил о планах проведения в ближайшее время армяно-японского бизнес-форума, который, будет способствовать расширению торгово-экономических связей и привлечению инвестиций в Армению.

Глава правительства Армении отметил важность взаимодействия с Японией в таких сферах, как предотвращение стихийных бедствий, развитие человеческих ресурсов, инфраструктурные проекты и поддержка малого и среднего бизнеса.

Исиба со своей стороны заявил, что Япония заинтересована в реализации совместных инициатив с Арменией.

Японский премьер также выразил надежду, что установленный мир между Арменией и Азербайджаном станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.