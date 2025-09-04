İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaq

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, ölkəsi yapon investisiyalarında maraqlıdır.

    "Report" erməni KİV-inə istinadən xəbər verir ki, Paşinyan bunu Tokioda yaponiyalı həmkarı Şigeru İşiba ilə görüşü zamanı deyib.

    N.Paşinyanın sözlərinə görə, Ermənistan ikitərəfli əməkdaşlığa yeni təkan verməyə hazırdır.

    Ermənistanın Baş naziri, həmçinin yaxın zamanda Ermənistan-Yaponiya biznes forumunun keçirilməsi planları barədə məlumat verib. O bildirib ki, bu, ticari-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə və Ermənistana investisiyaların cəlb edilməsinə kömək edəcək.

    Ş.İşiba öz növbəsində bildirib ki, Yaponiya Ermənistanla birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsində maraqlıdır.

    Yaponiyanın Baş naziri ümid edir ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda uzunmüddətli sabitlik üçün əsas olacaq.

    Пашинян рассчитывает на инвестиции Японии в Армению

