Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Пашинян и Хань Чжэн обсудили отношение Армении и Китая

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 16:05
    Пашинян и Хань Чжэн обсудили отношение Армении и Китая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с заместителем председателя КНР Хань Чжэном отношения Еревана с Пекином.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства.

    По словам премьера, отношения между Ереваном и Пекином поднялись на уровень стратегического партнерства, и выразил надежду на углубление и расширение связей.

    "Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов международного значения и выразили уверенность, что в ближайшем будущем армяно-китайское сотрудничество будет развиваться как на двустороннем уровне, так и на многосторонних площадках", - отмечается в информации.

    Армения Китай Никол Пашинян Хань Чжэн
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Paşinyan Çinlə əlaqələrin dərinləşməsi və genişlənməsinə ümid edir
    Английская версия Английская версия
    Pashinyan, Han Zheng mull Armenia-China relations

    Последние новости

    17:51

    Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

    Другие страны
    17:49

    Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Зеленским

    Другие страны
    17:38

    Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились

    Финансы
    17:37

    Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и России

    Другие страны
    17:34

    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    17:25
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Бизнес
    17:22

    ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

    Другие страны
    17:15

    Рейтинг доверия Макрону среди французов упал до рекордных 15%

    Другие страны
    Лента новостей