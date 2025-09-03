Пашинян и Хань Чжэн обсудили отношение Армении и Китая
03 сентября, 2025
16:05
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с заместителем председателя КНР Хань Чжэном отношения Еревана с Пекином.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам премьера, отношения между Ереваном и Пекином поднялись на уровень стратегического партнерства, и выразил надежду на углубление и расширение связей.
"Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов международного значения и выразили уверенность, что в ближайшем будущем армяно-китайское сотрудничество будет развиваться как на двустороннем уровне, так и на многосторонних площадках", - отмечается в информации.
