ПАСЕ - за присоединение к конвенции против насилия над женщинами

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Глава ПАСЕ Анн Брассер считает, что все 47 стран Совета Европы должны присоединиться к Стамбульской конвенции о противодействии насилию над женщинами.

В интервью РИА Новости, приуроченному к Международному женскому дню, глава Ассамблеи с сожалением отметила, что "показатели насилия в отношении женщин являются существенными". "Борьбе с насилием способствует вступление в силу Стамбульской конвенции о противодействии насилию над женщинами", — сказала она.

Брассер напомнила, что на сегодняшний день документ ратифицировали 16 государств Совета Европы.

Она высказалась за то, чтобы все страны Совета присоединились к этой конвенции.

Конвенция, принятая в Стамбуле всеми 47 странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также разработки комплексной политики. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия. Они должны также создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь.

Глава ПАСЕ сообщила, что в мае этого года пройдет обзорная экспертная комиссия по контролю за выполнением положений этого документа.

Как отмечает Report, по данным доклада ЕС, каждая третья женщина (33%, или 62 млн.) в 28 странах ЕС подверглась физическому и (или) сексуальному насилию после достижения 15-летия.