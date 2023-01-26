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ПАСЕ поддержала предложение о создании трибунала для руководства РФ и Беларуси

ПАСЕ поддержала предложение о создании трибунала для руководства РФ и Беларуси Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства России и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала для президентов этих стран.
Другие страны
26 января 2023 г. 16:43
ПАСЕ поддержала предложение о создании трибунала для руководства РФ и Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства России и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала для президентов этих стран.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко.

"Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага", - написал он.

Ранее Европарламент (ЕП) призвал к созданию военного трибунала в отношении России и Беларуси по событиям в Украине.

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