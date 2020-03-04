Партия "Слуга народа" поддержит кандидатуру Шмыгаля на пост премьер-министра Украины

Парламентская фракция партии "Слуга народа", которая имеет большинство в Верховной раде, приняла решение поддержать кандидатуру Дениса Шмыгаля для назначения на должность премьер-министра Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по результатам заседания фракции во вторник сообщила депутат этой партии Галина Янченко.

"Фракция... поддержала выдвижение Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность премьер-министра", - сообщила она в эфире телеканала "112 Украина".

Янченко добавила, что в среду в Раде президент Украины Владимир Зеленский совместно со Шмыгалем "представят потенциальный состав кабинета министров".

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что "фракция приняла решение удовлетворить заявление (премьер-министра Алексея) Гончарука об отставке".