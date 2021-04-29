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Партия Сержа Саргсяна примет участие в досрочных выборах

Партия Сержа Саргсяна примет участие в досрочных выборах Республиканская партия Армении (РПА) третьего президента страны Сержа Саргсяна примет участие в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, в союзе с партией "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.
Другие страны
29 апреля 2021 г. 21:32
Партия Сержа Саргсяна примет участие в досрочных выборах
Серж Саргсян

Республиканская партия Армении (РПА) третьего президента страны Сержа Саргсяна примет участие в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, в союзе с партией "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг вечером заявил журналистам вице-президент РПА Армен Ашотян.

"РПА приняла решение участвовать в этом общенациональном процессе в случае проведения внеочередных парламентских выборов. В результате обобщения возможных форматов участия и имеющихся предложений по сотрудничеству было решено приступить к процессу формирования предвыборного альянса с партией "Родина", - отметил он.

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