Партия Сержа Саргсяна примет участие в досрочных выборах

Республиканская партия Армении (РПА) третьего президента страны Сержа Саргсяна примет участие в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, в союзе с партией "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Республиканская партия Армении (РПА) третьего президента страны Сержа Саргсяна примет участие в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, в союзе с партией "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг вечером заявил журналистам вице-президент РПА Армен Ашотян.

"РПА приняла решение участвовать в этом общенациональном процессе в случае проведения внеочередных парламентских выборов. В результате обобщения возможных форматов участия и имеющихся предложений по сотрудничеству было решено приступить к процессу формирования предвыборного альянса с партией "Родина", - отметил он.