    Партия Милея с большим отрывом проигрывает выборы в Буэнос-Айресе

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 06:52
    Партия Милея с большим отрывом проигрывает выборы в Буэнос-Айресе

    После подсчета 83 процента голосов Либертарианская партия президента Аргентины Хавьера Милея терпит крупное поражение на промежуточных выборах в Буэнос-Айресе.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, на провинциальных выборах, прошедших в воскресенье, левоориентированная перонистская оппозиция заняла первое место – набрав около 47% голосов, опередив Либертарианскую партию Милея, которая смогла заручиться поддержкой лишь 34% избирателей.

    Эти выборы в Буэнос-Айресе рассматриваются как важный индикатор для основных выборов, которые пройдут в следующем месяце, поскольку они состоялись в регионе, где перонисты сильны десятилетиями. Милей намерен на этих выборах укрепить статус меньшинства своей партии в конгрессе, чтобы снизить инфляцию и сократить государственный аппарат.

    На выборах, которые пройдут в октябре, будет переформирована примерно половина конгресса.

