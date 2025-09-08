Партия Милея с большим отрывом проигрывает выборы в Буэнос-Айресе

После подсчета 83 процента голосов Либертарианская партия президента Аргентины Хавьера Милея терпит крупное поражение на промежуточных выборах в Буэнос-Айресе.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, на провинциальных выборах, прошедших в воскресенье, левоориентированная перонистская оппозиция заняла первое место – набрав около 47% голосов, опередив Либертарианскую партию Милея, которая смогла заручиться поддержкой лишь 34% избирателей.

Эти выборы в Буэнос-Айресе рассматриваются как важный индикатор для основных выборов, которые пройдут в следующем месяце, поскольку они состоялись в регионе, где перонисты сильны десятилетиями. Милей намерен на этих выборах укрепить статус меньшинства своей партии в конгрессе, чтобы снизить инфляцию и сократить государственный аппарат.

На выборах, которые пройдут в октябре, будет переформирована примерно половина конгресса.