Партия Ле Пен официально сменила название

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Правая французская партия "Национальный фронт" официально сменила название на "Национальное объединение" (Rassemblement national), абсолютное большинство членов партии поддержали это решение, сообщила лидер организации Марин Ле Пен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с предложением о переименовании Ле Пен выступила в начале марта на партийном съезде в Лилле. С начала мая среди членов партии проходило голосование с вопросом, поддерживают ли они смену названия.

"Около 53% членов партии приняли участие в голосовании. На вопрос: "Хотите ли вы, чтобы "Национальный фронт" сменил название на "Национальное объединение", 80,81% (участников голосования) ответили: "Да". Поэтому 1 июня 2018 года "Национальный фронт" официально становится "Национальным объединением", — сказала Ле Пен, выступая в Лионе. Французский телеканал BFMTV вел трансляцию ее выступления.

Основатель партии Жан- Мари Ле Пен, который ранее был из нее исключен, осудил переименование структуры, назвав этот "предательством".

"Позорное стирание идентичности является самым серьезным ударом, который "Национальной фронт" когда-либо получал с момента своего основания. Ничего хорошего не может родиться от этого отречения ни для самого движения, ни для французов. От этого предательства выиграют только противники и конкуренты", — говорится в заявлении Ле Пена.