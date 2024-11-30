Парламентские выборы в Ирландии: итоги exit-poll свидетельствуют о неизбежности коалиции

В Ирландии начался подсчет голосов после прошедших в пятницу парламентских выборов.

В Ирландии начался подсчет голосов после прошедших в пятницу парламентских выборов, однако результаты exit-poll свидетельствуют о неизбежности формирования коалиционного правительства.

Как передает Report, согласно данным exit-poll, проведенного RTE, The Irish Times, TG4, Trinity College Dublin и Ipsos B&A, три основные партии – "Шинн фейн", "Фине гэл" и "Фианна фойл" - получили примерно равную поддержку избирателей, с разницей всего в 2%.

Так, "Шинн фейн" набирает 21,1% голосов, "Фине гэл" - 21%, а "Фианна фойл" - 19,5%. Однако из-за особенностей ирландской избирательной системы, подсчет результатов может занять несколько дней.

В Ирландии выборы депутатов парламента проходят по принципу "передаваемых голосов". Избиратели могут проголосовать за нескольких кандидатов в очередности, соответствующей уровню их симпатий. Чтобы пройти в парламент, политики должны набрать определенную квоту голосов после нескольких раундов подсчета.

Лидеры всех трех партий – "Фине гэл" премьер-министр Саймон Харрис, "Фианна фойл" министр иностранных дел и обороны Михол Мартин и "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд – претендуют на пост премьер-министра Ирландии. Однако отсутствие явного лидера по результатам опросов свидетельствует о том, что ни одна из партий не сможет получить абсолютное большинство в парламенте, что делает коалицию неизбежной.

В свою очередь, Мартин и Харрис исключили союз с "Шинн фейн", никогда ранее не входившей в правительство. Наиболее вероятным сценарием эксперты считают коалицию "Фине гэл" и "Фианна фойл" с другими партиями. Эти две политические силы традиционно доминируют в ирландской политике, сменяя друг друга у власти на протяжении почти века.

На формирование правительства традиционно Ирландии требуется длительное время. После выборов 2020 года коалиционные переговоры длились почти 5 месяцев, хотя на них повлияла пандемия COVID-19.

"Фине гэл" и "Фианна фойл" партнеры по коалиции в уходящем правительстве и доминируют в ирландской политике на протяжении последнего столетия. Хотя партии придерживаются схожей правоцентристской политике, они остаются давними соперниками.

После выборов 2020 года они создали коалицию. Лидер "Фианна фойл" Михол Мартин возглавлял правительство в течение первой половины срока, а в декабре 2022 года его сменил Лео Варадкар из "Фине гэл".