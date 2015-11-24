Парламентские выборы в Египте: лидирует блок "С любовью к Египту"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Избирательные участки на втором, заключительном туре парламентских выборов в Египте завершили свою работу в понедельник вечером, начат подсчет голосов. По результатам первичной обработки бюллетеней с большим отрывом, как и в первом туре выборов, лидирует пропрезидентский блок "С любовью к Египту".

По данным наблюдателей выборы прошли "при низкой явке", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Второй, заключительный этап голосования в Палату представителей — однопалатный египетский парламент — стартовал в воскресенье в 13 провинциях страны, в том числе в столице страны Каире. Проведение этих выборов и формирование нового парламента завершат переходный период, запущенный после отстранения Мухаммеда Мурси.

В Палату представителей Египта, до декабря 2014 года носившую название Народное собрание, избираются 596 депутатов: 448 по одномандатным округам, 120 по партийным спискам, еще 28 парламентариев назначит президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Первый этап выборов прошел 18-19 октября в 14 провинциях. Голосование на втором этапе проходило в 13 провинциях, в том числе столице — Каире. На оставшиеся 222 кресла сейчас претендуют свыше 2 тысяч кандидатов.

Обеспечивали безопасность голосования свыше 160 тысяч военных и полицейских. Проголосовать на втором этапе могли чуть более 28 миллионов зарегистрированных избирателей.