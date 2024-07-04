Парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании началось голосование началось на всеобщих выборах в парламент. По его итогам оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране.

В Великобритании началось голосование началось на всеобщих выборах в парламент. По его итогам оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами.

Жителям Британии предстоит избрать 650 депутатов - по одному от каждого избирательного округа - в палату общин (нижняя палата парламента). Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел, ее лидер станет премьером и возглавит британское правительство. При подсчете всех голосов после закрытия избирательных участков партии необходимо 326 мест для получения большинства в Палате общин без опоры на поддержку более мелких партий.

Около 40 тыс. избирательных участков будут открыты по всей стране с 07:00 по местному времени до 22:00. После закрытия участков будут опубликованы первые экзит-поллы и начнется подсчет голосов. В течение ночи сформируется общая картина, а объявление предварительных результатов следует ожидать к утру пятницы.