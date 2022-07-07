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Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны

Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны Парламентские партии Литвы подпишут новый вариант меморандума о взаимопонимании в сфере оборонной политики в середине текущего месяца.
Другие страны
7 июля 2022 г. 06:54
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны

Парламентские партии Литвы подпишут новый вариант меморандума о взаимопонимании в сфере оборонной политики в середине текущего месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом национальному радио LRT сообщил председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, возглавляющий рабочую группу по подготовке документа.

"Планируем подписание на середину июля. Позиции лидеров парламентских партий по большинству пунктов согласованы", - сказал он.

Под документом не будет, однако, подписи председателя крупнейшей оппозиционной партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса. "Слова правящих расходятся с делами. В прошлом году мы подписали национальное соглашение в сфере образования, однако оно не выполняется", - заявил он.

Еще одним условием присоединения СКЗЛ к меморандуму по вопросам обороны было требование к правящим отказаться от продвижения законопроектов, вносящих в общество раскол. К ним относятся узаконивание однополого партнерства и легализация легких наркотиков. Правящая коалиция на это не согласилась.

Напомним, что первый меморандум о взаимопонимании по вопросам оборонной политики был подписан парламентскими партиями в сентябре 2018 года. Он предусматривал последовательное наращивание военных расходов с выходом на уровень 2,5% от ВВП к 2030 году. Этот показатель стал реальностью уже в текущем году.

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Версия на азербайджанском языке Litvanın parlament partiyaları müdafiə sahəsində anlaşma memorandumu imzalayacaq

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