СМИ: Авиаудар ВВС США унес жизни не менее 30 солдат

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Авиаудар, нанесенный американскими ВВС, унес жизни как минимум 30 солдат иракской армии, ранены не менее 20.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил глава комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Хаким аз-Замли.

"30 иракских солдат 55-й бригады иракской армии погибли и 20 ранены после авиаудара американской авиации по городу ан-Наимийя в провинции Эль-Фаллуджа", - говорится в заявлении аз-Замли.

Политик заявил, что он потребовал "от премьер-министра провести немедленное расследование авиаудара по 55-й бригаде, которая ранее добилась значительных успехов в борьбе с ИГ в этом районе".