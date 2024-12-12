Парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции

Парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и генеральному комиссару полиции Чо Чжи Хо.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и генеральному комиссару полиции Чо Чжи Хо.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал YTN.

За импичмент министра проголосовали 195 из 295 присутствовавших депутатов, против выступили 100 человек. За импичмент главы полиции выступили 202 из 295 человек, против проголосовали 88 человек.

Дело об импичменте министра обычно передается в конституционный суд, который принимает окончательное решение.

Телеканал также отмечает, что полиция запросила ордер на арест Чжи Хо.