Парламент Вьетнама утвердил состав Совета обороны и безопасности

    Национальное собрание (парламент) Вьетнама 16-го созыва на проходящей в Ханое первой сессии единогласно утвердило предложенный президентом страны То Ламом состав возглавляемого им Совета национальной обороны и безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Пост заместителя председателя Совета занял премьер-министр Ле Минь Хынг. В число членов Совбеза включены председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, заместитель премьер-министра и министр национальной обороны генерал армии Фан Ван Зянг, министр общественной безопасности генерал армии Лыонг Там Куанг и министр иностранных дел СРВ Ле Хоай Чунг.

    Ранее парламент страны единогласно приняло резолюцию об избрании генсека Центрального комитета Коммунистической партии То Лама на пост президента страны, председателя Совета национальной обороны и безопасности со сроком полномочий с 2026 по 2031 год.

    Президентские выборы Совет нацбезопасности Вьетнам То Лам

