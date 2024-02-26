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Парламент Венгрии избрал нового президента страны

Парламент Венгрии избрал нового президента страны Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, являвшегося до последнего времени председателем Конституционного суда.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 21:23
Парламент Венгрии избрал нового президента страны

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, являвшегося до последнего времени председателем Конституционного суда.

Как передает Report, он сменит на посту главы государства Каталин Новак, которая ушла в отставку на фоне скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

Избрание нового президента состоялось в первый день весенней сессии, открытие которой транслировалось на сайте парламента. Кандидатура 67-летнего Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов, - занимающих в парламенте 135 мест из 199.

При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan parlamenti ölkənin yeni prezidentini seçib

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