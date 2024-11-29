Парламент Великобритании раскололся из-за исторического законопроекта об эвтаназии

Парламент Великобритании раскололся из-за исторического законопроекта об эвтаназии

Депутаты парламента Великобритании готовятся к голосованию по спорному законопроекту по эвтаназии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, вопрос расколол традиционные партийные лояльности и оставил некоторых депутатов в разногласиях со своими коллегами.

Законопроект, впервые представленный депутатом от лейбористской партии Ким Лидбитер, призывает разрешить проводить эвтаназию взрослым, которым осталось жить менее шести месяцев, при условии одобрения двух врачей и судьи. Голосование рассматривается как "вопрос совести", то есть депутаты не обязаны делать выбор в соответствии с линией своей партии, и могут голосовать свободно.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял, что выступает за изменение закона, но с момента избрания отказался говорить, как он будет голосовать. Министр здравоохранения Уэс Стритинг, который будет отвечать за реализацию законопроекта в случае его принятия, заявил, что проголосует против. По его словам, система ухода за неизлечимо больными в Великобритании не готова к поддержке такого законодательства.

Сформировались маловероятные политические альянсы, например, консерватор Эдвард Ли объединился с левым лейбористом Дайан Эбботт, чтобы выступить против законопроекта. Бывшие премьер-министры разделились во мнениях: Борис Джонсон и Тереза Мэй заявили, что проголосовали бы против, если бы им дали такую возможность. На прошлой неделе Дэвид Кэмерон опубликовал статью в Times в которой заявил, что изменил свое мнение и теперь поддерживает законопроект.

Лидбитер заявила, что ее законопроект является надежным, и только люди старше 18 лет смогут запросить эвтаназию. По ее предложению, человек должен обладать психической способностью принимать решение о прекращении собственной жизни и будет обязан дважды заявить о своем желании умереть.

Депутат сравнила этот вопрос с борьбой женского движения за право на аборт, так как неизлечимо больные люди должны иметь право распоряжаться своим телом.

Дебаты продлятся пять часов и более 150 депутатов намерены сделать заявления. Если законопроект будет принят, он столкнется с дальнейшей проверкой в обеих палатах парламента. В случае одобрения он должен вступить в силу в течение ближайших двух-трех лет.