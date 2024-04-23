Парламент Великобритании принял закон о депортации беженцев в Руанду

Парламент Великобритании принял законопроект о высылке мигрантов в Руанду.

Парламент Великобритании принял законопроект о высылке мигрантов в Руанду.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, документ был утвержден Палатой общин в третьем чтении еще 17 января, но Палата лордов все это время настаивала на поправках. Ожидается, что закон будет окончательно одобрен 23 апреля.

В конце марта в Палате лордов прошло голосование по закону, тогда принятие законопроекта было отложено до апреля. По данным The Guardian, члены парламента проголосовали за внесение в проект поправок, касающихся несоответствия документа нормам международного права. Результатов на сегодняшнем голосовании удалось добиться только к полуночи - премьер-министр Риши Сунак настоял на завершении всех этапов по принятию законопроекта ко вторнику, даже если депутаты будут вынуждены провести ночью в здании парламента.

Принять инициативу пытаются с 2021 года. Ее суть - переселять в Руанду всех, кто въехал на территорию Соединенного Королевства незаконно. Планируется, что именно в этой африканской стране нелегалы будут дожидаться итогов рассмотрения заявок на получение убежища в Соединенном Королевстве. В ноябре 2023 года британский Верховный суд признал такую схему незаконной. Согласно решению суда, африканская страна небезопасна для соискателей политического убежища.

Британские СМИ отмечают, что принятие законопроекта может столкнуть правительство Великобритании с судебными исками в Европейском суде по правам человека, поскольку королевство подписало Европейскую конвенцию по правам человека. Европейский суд ранее запретил отправлять просящих убежища в Руанду.