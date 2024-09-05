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Парламент Украины уволил Кулебу с должности главы МИД

Парламент Украины уволил Кулебу с должности главы МИД Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уволен с должности.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 13:13
Парламент Украины уволил Кулебу с должности главы МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уволен с должности.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на украинского депутата Ярослава Железняка.

"Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины", - написал он.

По его словам, "за" отставку Кулебы проголосовали 240 депутатов.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Он также входил в состав Совета национальной безопасности и обороны, начиная с 13 марта 2020 года.

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Версия на английском языке Ukrainian parliament dismisses Kuleba as FM

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