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Юлия Свириденко возглавила правительство Украины

Юлия Свириденко возглавила правительство Украины Парламент Украины утвердил кандидатуру Свириденко на пост премьера
Другие страны
17 июля 2025 г. 12:17
Юлия Свириденко возглавила правительство Украины

Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны, который до вчерашнего дня занимал Денис Шмыгаль.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, решение принято на сегодняшнем заседании парламента.

Свириденко ранее занимала пост министра экономики Украины. 39-летний новый премьер родом из Чернигова. Свою карьеру она начала в Черниговской областной администрации.

На заседании присутствовал президент Владимир Зеленский, который выдвинул кандидатуру Свириденко на пост главы правительства 14 июля.

Стоит напомнить, что первой женщиной-премьер-министром в истории независимой Украины была Юлия Тимошенко, возглавлявшая правительство в 2005 и 2007-2010 годах.

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