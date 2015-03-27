​Парламент сделал платным проезд для легковых автомобилей в Германии

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/Бундестаг в пятницу принял законопроект о дорожных пошлинах для легковых автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, в соответствии с документом, проезд по шоссейным дорогам и автобанам станет платным со следующего года.

За введение платы проголосовали 433 депутата, против - 128, 6 человек воздержались. Одновременно бундестаг принял закон о том, что пошлина будет высчитываться из суммы налога на автомобиль, который платят немецкие водители.