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    ​Парламент сделал платным проезд для легковых автомобилей в Германии

    Дорожные пошлины начнут взиматься с 2016 года

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/Бундестаг в пятницу принял законопроект о дорожных пошлинах для легковых автомобилей.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, в соответствии с документом, проезд по шоссейным дорогам и автобанам станет платным со следующего года.

    За введение платы проголосовали 433 депутата, против - 128, 6 человек воздержались. Одновременно бундестаг принял закон о том, что пошлина будет высчитываться из суммы налога на автомобиль, который платят немецкие водители.

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