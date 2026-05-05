Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

Парламент Румынии во вторник 5 мая отправил в отставку правоцентристское правительство премьер-министра Илие Боложана, вынеся вотум недоверия кабинету.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на румынские СМИ, ключевую роль в принятии вотума сыграла левоцентристская Социал-демократическая партия Румынии (PSD).

В апреле она вышла из правящей коалиции, возглавляемой Национальной либеральной партией, и заявила о намерении сотрудничать с крайне правым Альянсом за объединение румын для смещения премьер-министра.

Выступая перед голосованием, Боложан заявил, что инициатива носит "циничный и искусственный" характер, отметив, что в условиях множественных кризисов страны, как правило, стремятся к консолидации власти, а не к ее смене.

Боложан возглавлял правительство с 2025 года после отставки бывшего премьера Марчела Чолаку. Его отставка произошла менее чем через год после президентских выборов, на которых мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу над лидером Альянса за объединение румын Джордже Симионом.

Во время парламентских дебатов Симион призвал к проведению досрочных выборов, заявив о необходимости "восстановить надежду румын".

Ожидается, что президент Дан начнет консультации с политическими партиями для формирования нового правительства. Среди возможных сценариев – создание коалиции между либералами и социал-демократами под руководством независимого технократа или формирование правительства меньшинства во главе с Боложаном.

Политологи считают маловероятным проведение выборов до окончания текущего парламентского срока в 2028 году.

Боложан стал седьмым премьер-министром, отправленным в отставку через вотум недоверия после Румынской революции 1989 года.

Накануне голосования президент страны заявил, что Румыния продолжит придерживаться прозападного курса, несмотря на возможный период политической неопределенности.