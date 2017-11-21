Парламент Румынии одобрил закупку американских ЗРК на 4,62 млрд долларов

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Нижняя палата румынского парламента большинством голосов одобрила правительственный законопроект о закупке в США семи зенитно-ракетных комплексов Patriot на 4,62 млрд долларов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее данный законопроект был одобрен большинством голосов в Сенате.

"Завершена законодательная часть проекта Patriot с тем, чтобы затем подписать контракт с правительством США и произвести оплату", - заявил министр национальной обороны Михай Фифор.

По его словам, данная закупка является лишь первым шагом, так как в этом году Румыния закупает первую систему из семи.

"Она будет поставлена на боевое дежурство в 2020 году", - добавил глава ведомства.