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    Парламент Румынии одобрил закупку американских ЗРК на 4,62 млрд долларов

    Первый зенитно-ракетный комплекс Patriot будет поставлен на боевое дежурство в 2020 году© Военное обозрение

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Нижняя палата румынского парламента большинством голосов одобрила правительственный законопроект о закупке в США семи зенитно-ракетных комплексов Patriot на 4,62 млрд долларов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее данный законопроект был одобрен большинством голосов в Сенате.

    "Завершена законодательная часть проекта Patriot с тем, чтобы затем подписать контракт с правительством США и произвести оплату", - заявил министр национальной обороны Михай Фифор.

    По его словам, данная закупка является лишь первым шагом, так как в этом году Румыния закупает первую систему из семи.

    "Она будет поставлена на боевое дежурство в 2020 году", - добавил глава ведомства.

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