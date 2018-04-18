Парламент Кубы предложил кандидатуру на пост президента

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Парламент Кубы предложил вице-президента Мигеля Диас-Канеля в качестве кандидата на пост главы республики, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Предложение будет обсуждаться национальным собранием, окончательное решение будет обнародовано в четверг. Отмечается, что результаты голосования обрабатываются почти всегда анонимно. В случае принятия кандидатуры Диас-Канеля, он будет первым президентом Кубы не из семьи Кастро со времен революции 1959 года.

На пост вице-президента был выдвинут Сальвадор Вальдес Меса.

Также отмечается, что нынешний президент Рауль Кастро не был выдвинут ни на один из руководящих постов.

Ранее стало известно, что Рауль Кастро покидает пост президента Кубы.