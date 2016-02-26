​Парламент Косово выбрал Хашима Тачи президентом республики

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Парламент частично признанной республики Косово избрал действующего министра иностранных дел Хашима Тачи в качестве президента.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу информационный портал Kossev.

В первом круге Хашим Тачи получил 50 голосов депутатов из необходимых 80, во втором - 64 голоса. В третьем ему удалось набрать необходимый 71 голос поддержки парламентариев.

Ранее сообщалось, что в Косово оппозиция применила слезоточивый газ для блокировки работы парламента.