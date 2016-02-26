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    ​Парламент Косово выбрал Хашима Тачи президентом республики

    В третьем круге ему удалось набрать необходимый 71 голос поддержки парламентариев

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Парламент частично признанной республики Косово избрал действующего министра иностранных дел Хашима Тачи в качестве президента.

    Как передает Report, об этом сообщил в пятницу информационный портал Kossev.

    В первом круге Хашим Тачи получил 50 голосов депутатов из необходимых 80, во втором - 64 голоса. В третьем ему удалось набрать необходимый 71 голос поддержки парламентариев.

    Ранее сообщалось, что в Косово оппозиция применила слезоточивый газ для блокировки работы парламента.

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