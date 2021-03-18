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Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии

Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии Ожидается, что инициатива вступит в силу уже через три месяца
Другие страны
18 марта 2021 г. 17:06
Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил сегодня законопроект, регулирующий проведение эвтаназии в стране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте палаты

Инициативу, представленную Испанской социалистической рабочей партией, поддержали 202 из 350 парламентариев. Как ожидается, она вступит в силу уже через три месяца.

Закон разработан с целью регулирования права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания.

Согласно инициативе, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Это решение должен принять только сам пациент, причем он должен будет подтвердить свое желание не менее четырех раз в течение процесса рассмотрения запроса. Кроме того, в любой момент человек сможет отозвать свое заявление или попросить отсрочки. Запрос будут оценивать врачи, а также специальная комиссия, следящая за соблюдением закона.

Таким образом, Испания становится четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии.

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